В Киеве водитель на блокпосте сбил насмерть военного, еще двое ранены
Источник:Офис генпрокурора
В столице Украины водитель во время комендантского часа на блокпосте сбил двух военнослужащих. К сожалению, один от травм скончался.
Третий пострадавший военный, вероятно, находился в машине, которую протаранил водитель. В Киевской городской прокуратуре сообщили, что трагедия произошла около 00:05 против 25 июля в Святошинском районе Киева. Водитель задержан.
Смотрите также Брат-подсудимый, сотни дел и ни одного штрафа: как работал Тандыр и какие семейные секреты имеет
Что известно о трагической аварии в Киеве
Согласно материалам следствия, водитель автомобиля, двигаясь по Берестейскому проспекту в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосте,
– сообщили в Офисе генпрокурора.
К сожалению, один военный от травм скончался, другой находится в больнице в тяжелом состоянии.
Водителю будут выбирать меру пресечения
Водитель 2000 года рождения был задержан сразу на месте трагедии. Прокуратура начала расследование по факту аварии.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей,
– заявили в Офисе генпрокурора.
Если вину водителя докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.
Трагическая авария на блокпосте в Киеве / Фото Офиса генпрокурора
23-летний водитель ехал на большой скорости
Киевская полиция сообщила, что:
- 23-летний водитель за рулем Volkswagen на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, несших службу на блокпосте;
- далее – протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориальный центр комплектования.
В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному оказали помощь на месте,
– заявили правоохранители.
Полиция проверила водителя на состояние опьянения с помощью "Драгера", однако он не обнаружил алкоголя. Далее должны провести экспертизы, чтобы установить, не был ли водитель под наркотиками.
В полиции показали момент трагедии: смотрите видео
Обратите внимание! Буквально 25 мая судья Алексей Тандыр сбил на блокпосте военнослужащего Национальной гвардии Украины. От полученных травм Вадим Бондаренко скончался.