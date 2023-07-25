В Киеве водитель на блокпосте сбил насмерть военного, еще двое ранены

В столице Украины водитель во время комендантского часа на блокпосте сбил двух военнослужащих. К сожалению, один от травм скончался.

Третий пострадавший военный, вероятно, находился в машине, которую протаранил водитель. В Киевской городской прокуратуре сообщили, что трагедия произошла около 00:05 против 25 июля в Святошинском районе Киева. Водитель задержан.

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Что известно о трагической аварии в Киеве

Согласно материалам следствия, водитель автомобиля, двигаясь по Берестейскому проспекту в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосте,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

К сожалению, один военный от травм скончался, другой находится в больнице в тяжелом состоянии.

Водителю будут выбирать меру пресечения

Водитель 2000 года рождения был задержан сразу на месте трагедии. Прокуратура начала расследование по факту аварии.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Если вину водителя докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.

Трагическая авария на блокпосте в Киеве / Фото Офиса генпрокурора

23-летний водитель ехал на большой скорости

Киевская полиция сообщила, что:

23-летний водитель за рулем Volkswagen на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, несших службу на блокпосте;

Национальной Гвардии Украины, несших службу на блокпосте; далее – протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориальный центр комплектования.

В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному оказали помощь на месте,

– заявили правоохранители.

Полиция проверила водителя на состояние опьянения с помощью "Драгера", однако он не обнаружил алкоголя. Далее должны провести экспертизы, чтобы установить, не был ли водитель под наркотиками.

В полиции показали момент трагедии: смотрите видео