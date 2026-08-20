В Киеве атакован критический объект: в двух районах возможны перебои с водой

Россияне нанесли удар по одному из объектов городского жизнеобеспечения в Киеве. Из-за повреждений у жителей могут возникнуть проблемы с подачей горячей воды.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во второй половине дня 20 августа враг целенаправленно нанес удар по объекту критической инфраструктуры.

Где есть проблемы с горячей водой?

По словам Кличко, это первая подобная прицельная атака на важный объект столицы за последние несколько месяцев. В результате обстрела возможны перебои со снабжением горячей водой у жителей Деснянского и части Днепровского районов.

Службы пытаются восстановить стабильное функционирование сети.

Специалисты работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры,

– заверил мэр столицы.

Напомним, ночью столица уже подверглась массированной атаке, в результате которой произошли разрушения гражданской инфраструктуры и пожары в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Известно о 15 погибших и более 30 пострадавших в результате обстрела.

К вечеру враг снова запускал в сторону города реактивные беспилотники. Из-за падения обломков возникали пожары в Голосеевском и Деснянском районах.