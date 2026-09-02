В Киеве вспыхнул пожар после российской атаки

Россия нанесла удар по Киеву. Известно, что в городе тушат пожар, возникший после падения обломков БПЛА.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о пожаре в Киеве?

По словам Кличко, в Голосеевском районе столицы ликвидируют возгорание на открытой территории, возникшее в результате падения обломков БПЛА.

На месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях происшествия продолжает уточняться.

Отметим, утром 2 сентября в украинской столице прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали, что в направлении Киева двигались российские реактивные "Шахеды".

Напомним, Киев готовится к возможным продолжительным блекаутам зимой и рассматривает сценарий временного отселения наиболее уязвимых жителей. В предыдущие списки вошли более 200 тысяч киевлян, среди которых маломобильные люди, люди с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Предварительное согласие на временное переселение уже дали около 2 тысяч человек.

Накануне оккупанты нанесли массированный удар по столице. По данным Офиса генпрокурора, в результате российской атаки на Киев погибли 8 человек, еще 7 пострадали.

В Соломенском районе после падения беспилотника сгорел частный дом, пострадали четыре человека, среди них двое детей. Впоследствии баллистическими ракетами враг ударил по Дарницкому и Голосеевскому районам: в Дарницком погибли семь работников "Укрзализныци", еще три человека, в том числе 10-летний ребенок, получили легкие травмы, а в Голосеевском районе погиб человек на территории предприятия.