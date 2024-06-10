Мужчине, который взорвал гранату в Киеве, грозит до 7 лет в тюрьме

Житель Киева в воскресенье, 9 июня, взорвал гранату возле многоэтажки, где жил его родной брат. За это ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы примерно в 22:00. В результате взрыва в Киеве пострадала прохожая женщина.

Смотрите также В Черновцах подрались киевлянин и работник ТЦК: оба подали заявление в полицию

Братья боролись за право собственности на квартиру

46-летний местный житель бросил гранату в окно квартиры на втором этаже, где проживает его брат. Впрочем, боеприпас отскочил от стеклопакета, а после падения на землю он взорвался.

В результате происшествия осколком гранаты получила ранение руки 36-летняя женщина, которая как раз проходила поблизости. Ей оказали медицинскую помощь, и, по словам полиции, сейчас жизни потерпевшей ничего не угрожает.

Полиции удалось установить местонахождение злоумышленника и задержать его.

По предварительной информации, мотивом совершения преступления является конфликт между нарушителем и его братом относительно права собственности на квартиру,

– говорят в полиции.

Там также добавили, что фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

Правоохранители уже начали уголовные производства за хулиганство и незаконное обращение с боеприпасами. Санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

Вскоре следователи вручат мужчине подозрение в совершении преступлений, а суд решит вопрос об избрании киевлянину меры пресечения в виде содержания под стражей.

Неосторожное обращение с оружием: последние новости