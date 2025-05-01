В Киеве взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой: пострадала женщина
Столичный регион ночью 1 мая отражал атаку российских "Шахедов". К сожалению, есть одна пострадавшая женщина в Киеве.
Она пострадала от детонации взрывной части сбитого дрона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.
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Взрывная часть БпЛА сработала с задержкой
Взрывная часть российского беспилотника сработала с задержкой.
Пострадавшую госпитализировали – ею оказалась женщина пожилого возраста. О ее состоянии не сообщается.
Как оказалось, она жительница Дарницкого района.
Ранее глава Шевченковской РГА сообщил, что там в микрорайоне Бортничи обнаружили взрывчатые части БпЛА.
А по уточнению начальника КГВА, в Дарницком районе прозвучало уже около 10 взрывов в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше жилого дома, из-за чего там частично повреждена кровля.
Напомним, что о опасности отсроченных кассетных боеприпасов предупредили также жителей Оболонского района. Особенно осторожно призывают передвигаться по улицам, лесополосах, парках, местах с ограниченной видимостью.
Внимание! Если вы нашли подозрительный предмет или обломок – не приближайтесь и не прикасайтесь к нему. Немедленно перейдите в укрытие и вызовите полицию по номеру 102.