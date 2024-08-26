В Киеве взрывы: на подступах к городу работает ПВО

Утром 26 августа Россия запустила по Украине различные виды вооружений. Корреспондент 24 Канала сообщил о серии взрывов в Киеве.

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Это работа ПВО

В Киеве были громко. местные власти объяснили, что на подступах к столице работает противовоздушная оборона. Пока больше ничего неизвестно о взрывах.

Обратите внимание, что оперативно об атаке – в нашем телеграм-канале.

Примерно в 09:09 были повторные взрывы в столице.

Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.