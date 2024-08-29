В Киеве взрывы: столица под ударом "Шахедов"
В течение всей ночи 29 августа города Украины находились под атакой вражеских "Шахедов". Угроза не обошла и Киев.
Так, утром 29 августа в Киеве прогремели взрывы. Отметим, что в столице уже несколько часов продолжается воздушная тревога.
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Взрывы в Киеве 29 августа
В течение всей ночи 29 августа в Киеве звучала воздушная тревога. Собственно, сигналы воздушной тревоги начали звучать еще в 1:59. Поэтому, по состоянию на 6:25 в столице уже около 4 с половиной часов продолжается тревога.
Отметим, что она связана с угрозой применения врагом ударных БпЛА.
Сообщение о взрывах в Киеве поступило после 6 утра. Собственно в мониторинговых телеграмм-каналах о 6:15 писали, что в пригороде столицы работают средства противовоздушной обороны.
В пригороде Киева работает ПВО,
– говорится в сообщении.
Добавим, что в 5:28 в Воздушных силах сообщали о БПЛА курсом на Бориспольский район Киевской области.
Заметим, что сейчас воздушная тревога в Киеве продолжается.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.