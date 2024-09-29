В Киеве во время движения загорелся трамвай: в сети показали видео
Источник:ТСН
Чрезвычайная ситуация случилась в столице. Во время движения загорелся старый трамвай. В ГСЧС рассказали детали об инциденте.
В сети появилось видео, как из окон старого трамвая валит густой дым, а рядом с транспортным средством стоит человек, вероятно водитель. Также рядом – аварийная машина, которая прибыла для ликвидации последствий пожара.
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Трамвай вспыхнул во время движения
В ГСЧС в комментарии ТСН сообщили, что на месте уже работают спасатели – пытаются укротить возгорание. "Люди во время пожара не пострадали", – уточнили в службе.
Сейчас причины возгорания трамвая неизвестны. Пожар парализовал движение трамваев на линии. За горящим вагоном собираются другие трамваи, которые работают на этом маршруте. Известно, что инцидент случился на улице Автозаводской.
В Киеве загорелся трамвай: смотрите видео
К слову, 25 сентября в сети писали о том, что загорелся коллегиум УКУ. В ГСЧС Львовской области уточнили, что это были учения.