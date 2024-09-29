У мережі з'явилося відео, як з вікон старого трамваю валить густий дим, а поряд із транспортним засобом стоїть людина, ймовірно водій. Також поруч – аварійна машина, яка прибула для ліквідації наслідків пожежі.

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Трамвай спалахнув під час руху

У ДСНС у коментарі ТСН повідомили, що на місці вже працюють рятувальники – намагаються приборкати займання. "Люди під час пожежі не постраждали", – уточнили у службі.

Наразі причини загорання трамваю невідомі. Пожежа паралізувала рух трамваїв на лінії. За палаючим вагоном збираються інші трамваї, які працюють на цьому маршруті. Відомо, що інцидент трапився на вулиці Автозаводській.

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До слова, 25 вересня у мережі писали про те, що спалахнув колегіум УКУ. У ДСНС Львівської області уточнили, що це були навчання.