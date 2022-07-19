В Киеве закроют несколько выходов со станций метро по соображениям безопасности: какие и где

В целях безопасности в Киеве временно закроют вестибюли двух станций метро. Они перестанут работать уже завтра, 20 июля.

Ограничения применяются из соображений безопасности. В период военного положения режим работы станций определяют правоохранительные органы.

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Вестибюли каких станций закроют

С завтрашнего дня, а именно 20 июля, временно закроют вестибюли двух станций метро:

выход со станции "Академгородок" в направлении Троицкого рынка,

выход со станции "Дарница" в направлении "Левобережной".

О возобновлении работы вестибюлей сообщат дополнительно. Во время воздушной тревоги, в том числе ночью, работают те же вестибюли, что и в дневную смену.

С подробным графиком движения поездов и режимом работы станций можно ознакомиться на сайте Киевского метрополитена.

Как сейчас работает метро в Киеве

Во время воздушной тревоги движение поездов на открытом участке красной линии и проезд поездов через Южный мост на зеленой линии приостанавливается.

Заметим, что метро не работает во время комендантского часа в Киеве (с 23:00 до 5:00), однако во время воздушной тревоги открываются вестибюли, чтобы служить людям как укрытие.

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