Обмеження застосовують з міркувань безпеки. На період воєнного стану режим роботи станцій визначають правоохоронні органи.

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Вестибюлі яких станцій закриють

Відзавтра, а саме 20 липня, тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро:

вихід зі станції "Академмістечко" у напрямку Троїцького ринку,

вихід зі станції "Дарниця" у напрямку "Лівобережної".

Зверніть увагу: Про відновлення роботи вестибюлів повідомлять додатково. Під час повітряної тривоги, зокрема уночі, працюють ті ж вестибюлі, що й у денну зміну.

З детальним графіком руху поїздів та режимом роботи станцій можна ознайомитись на сайті Київського метрополітену.

Як зараз працює метро у Києві

На час повітряної тривоги рух потягів на відкритій ділянці червоної лінії та проїзд поїздів через Південний міст на зеленій лінії призупиняється.

Зауважимо, що метро не працює під час комендантської години в Києві (з 23:00 до 5:00), проте під час повітряної тривоги відкриваються вестибюлі, щоб слугувати людям як укриття.

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