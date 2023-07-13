В Киеве ввели новые ограничения, связанные с русским языком: что запретили в столице

Киевский городской совет 13 июля ввел новые ограничения по русскому языку. Так, горсовет наложил мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории украинской столицы.

Такое решение было принято на очередном пленарном заседании Киевского городского совета. Это решение принял 71 народный избранник.

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Глава комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук подчеркнул, что эта инициатива призвана защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора. По его словам, Россия пытается разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память.

Необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины.

– подчеркнул он.

Депутат Киевгорсовета также подчеркнул, что соответствующее решение должно запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг в сфере культуры. В частности, книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги.

"Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", – отметил он.

Васильчук также добавил, что мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры России, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

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