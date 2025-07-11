"Чистое небо": в Киеве запускают полноценную систему перехвата дронов, которые летят на столицу

В Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских российских дронов, которые летят на столицу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тимура Ткаченко, руководителя Киевской МВА. Соответствующую информацию он обнародовал 11 июля.

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В Киеве запускают масштабную систему перехвата российских дронов

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского запускаем полноценную систему перехвата вражеских дронов, которые летят на Киев,

– сообщил Ткаченко.

Он указал, что столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта "Чистое небо", который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков.

На реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен. Средства, по словам главы КГВА, пойдут не просто на закупку техники, а на создание эффективной системы реагирования.

Так, будет развернут центр подготовки операторов – это специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками. Также будут сформированы дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к столице.

"Работаем в тесной координации с Генштабом, Воздушными Силами и Силами обороны для достижения максимальной синергии с системой ПВО", – отметил Ткаченко.

За несколько месяцев пилотного запуска проект "Чистое небо" на Киевщине уже доказал свою эффективность – перехвачено почти 550 вражеских БпЛА. 550 перехваченных "Шахеды" это не просто статистика. Это – сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика.

– сообщил глава КГВА.

Кроме этого, идет работа над привлечением внебюджетных средств.

"Это инвестиция в безопасность каждого киевлянина. Пока враг атакует, мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым", – подчеркнул он.