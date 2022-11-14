В Киево-Печерской лавре признали, что пели песню о "матушке-Руси": как объяснили инцидент
Источник:"Лавра. Путь спасения"
13 ноября украинцев возмутил скандал в Киево-Печерской лавре, где в разгар войны решили помолиться за страну-агрессора. На следующий день наместник Киево-Печерской лавры Павел признал этот факт.
Более того, он заявил, что священника, который вел молебен, отстранили. Однако тут же заявил – в лавре на литургии молятся только за Украину, ее войско и президента, но никак не за Россию.
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В храме должны величать не кого-нибудь, а святых
Священнослужитель подчеркнул, что услышанная песня была не богослужебным песнопением, а светским. Однако до собрания Собора лавры отцу Захарию строго-настрого запретили служить литургии.
Выложили в интернет, якобы в лавре мы молимся за Россию и т.п. Это факт неправдивый, потому что на литургии мы молимся к Богу за наше государство, за наше войско, за нашего президента и поминаем только нашего предстоятеля Украинской православной церкви (московского патриархата – 24 канал) блаженнейшего митрополита Онуфрия,
– подчеркнул наместник Павел.
Также он подчеркнул, что в храме недопустимы светские песни, ведь там должно быть не величие кого-то, а величие святых. А молитвы, по мнению Павла, должны быть только за:
- мир в Украине,
- сохранение границ,
- чтобы не погибали люди,
- чтобы как можно скорее Господь остановил зло.
Как объяснили светскую песню в лавре
Еще один представитель УПЦ МП пояснил, что в лавре многие годы проводят частные богослужения. Такой молебен служит только один священнослужитель, а поют на нем прихожане. Именно после такого молебна священник Захарий был занят помазанием прихожан и общением с ними, поэтому обратил внимание, что "группа активистов" начала в песнях прославлять страну-террористку.
Однако теперь его от богослужений отстранили, а дальнейшая судьба будет решаться на самом высоком лаврском уровне.
В ближайшее время соберется Духовный собор лавры, который решит… кому из лаврских обитателей донести, что мы сейчас вместе с народом,
– сказал священнослужитель.
Заметим также, что после этого скандала взялись за дело полиция и СБУ. Вероятно, что по результатам расследования руководство УПЦ МП будет ждать ответственность. На этом настаивает Минкульт.
Враги в рясах УПЦ МП
- Недавно стало известно, что в Харьковской области настоятель храма УПЦ МП помогал захватчикам. Он во время проповедей дискредитировал защитников Украины и оправдывал российскую агрессию.
- В Винницкой же области священнослужитель обнародовал статью, в которой отрицал самостоятельность ПЦУ, называл ее священников "самосвятами-раскольниками", а Украину – "малороссией". Более того, он разжигал религиозную рознь.
- Антиукраинскую деятельность вели враги в рясе и в Кировоградской области. Они распространяли идеи, посягающие на территориальную целостность Украины. Также они вели переписку с Кириллом, который "благословляет" войну в Украине.
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