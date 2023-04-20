На территорию Киево-Печерской лавры приехали спецназовцы: что происходит
Источник:ИК
В Киево-Печерскую лавру прибыли спецназовцы в бронежилетах и красных беретах. Представители УПЦ МП снова блокируют вход.
Представители Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" пытались пройти в 39-й корпус Лавры, чтобы увидеть состояние помещения. Напомним, что 19 апреля представители УПЦ МП сорвали пломбировку на дверях и закрылись внутри.
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Прибыли спецназовцы в бронежилетах и красных беретах
Вход им перекрыли три верующих УПЦ МП, которые держали кресты в руках. К ним подбежали другие представители УПЦ МП, началась толкотня.
Однако полицейские смогли осторожно оттеснить верующих и представителей УПЦ МП, а представители заповедника попали внутрь корпуса 39.
По словам заместителя гендиректора Национального заповедника Александра Рудника, в помещении находятся неизвестные лица.
Что происходит сейчас
Правоохранители вывели людей, незаконно находившихся в помещении 39-го корпуса. Люди, приверженцы УПЦ МП, не хотели выходить из помещения и выполнять требование полицейских. Они сопротивлялись и кричали: "Фашисты". Полицейские устанавливают их личности.
В Лавру также приехали спецназовцы, чтобы избежать столкновений. Они в бронежилетах и красных беретах.
Полицейские диалога оттеснили около 50 представителей УПЦ МП от входа в 39-й корпус. Верующие УПЦ ПМ продолжают петь молитвенные песни "Иисус Воскресе…".
Спецназовцы выстроились на противоположной стороне и наблюдают за порядком. Полицейские также выводят наиболее активных поклонников УПЦ МП со второго этажа 39-го корпуса. Толкани, суток пока нет.
На территорию Лавры снова приехали спецназовцы: смотрите фото
Что происходит в Киево-Печерской лавре: последние новости
- Во вторник 19 апреля комиссия Минкульта в очередной раз прибыла в Киево-Печерскую лавру. Там они провели осмотр пещер, которыми пользовались священники УПЦ МП
- Впоследствии верующие УПЦ МП блокировали вход комиссии в одно из помещений на территории Лавры. На место прибыли стражи порядка, которые попытались оттеснить толпу и открыть здание заповедника.
- Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия составила новый протокол, в котором говорится о неудовлетворительном состояние помещений Киево-Печерской лавры. По его словам, полиция тщательно проверяет все вещи, которые московские попы увозят из заповедника.