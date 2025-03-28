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28 марта, 11:57
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В Киевской и ряде других областей объявляли тревогу: какая причина

Ирина Марцияш

Днем 28 марта в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Она доходила до Киевской области.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает следовать в укрытие гражданской защиты.

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12:26, 28 марта

Отбой угрозы применения баллистического вооружения,
– указали в ПС.

12:25, 28 марта

В Киевской и ряде областей объявили отбой воздушной тревоги.

12:05, 28 марта

Где сейчас продолжается воздушная тревога

11:54, 28 марта

В то же время в ПС сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

Тогда же объявили в регионе воздушную тревогу.

11:54, 28 марта

Угроза применения баллистического вооружения из Курска,
– сообщили в Воздушных силах.

11:53, 28 марта