В Киевской и ряде других областей объявляли тревогу: какая причина

Днем 28 марта в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Она доходила до Киевской области.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает следовать в укрытие гражданской защиты.

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