В Киевской и ряде других областей объявляли тревогу: какая причина
Днем 28 марта в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Она доходила до Киевской области.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает следовать в укрытие гражданской защиты.
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Отбой угрозы применения баллистического вооружения, В Киевской и ряде областей объявили отбой воздушной тревоги. В то же время в ПС сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье. Тогда же объявили в регионе воздушную тревогу. Угроза применения баллистического вооружения из Курска,
– указали в ПС.
Где сейчас продолжается воздушная тревога
– сообщили в Воздушных силах.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения,
В Киевской и ряде областей объявили отбой воздушной тревоги.
В то же время в ПС сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.
Тогда же объявили в регионе воздушную тревогу.
Угроза применения баллистического вооружения из Курска,