В Киевской и ряде других областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

7 сентября 2024, 09:25
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Автор: Ирина Марцияш

Утром 7 сентября в областях Украины начали звучать сирены воздушной тревоги. В частности, тревога дошла и до Киевской области.

В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

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09:34, 07 сентября


Регионы, где сейчас воздушная тревога / Скриншот 24 Канала

09:22, 07 сентября

В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

09:20, 07 сентября

В Киевской области и других регионах раздается воздушная тревога.