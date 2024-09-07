В Киевской и ряде других областей объявили воздушную тревогу: в чем причина
7 сентября 2024, 09:25Читати новину українською
Утром 7 сентября в областях Украины начали звучать сирены воздушной тревоги. В частности, тревога дошла и до Киевской области.
В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
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