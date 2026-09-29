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24 Канал Новости Украины В Киевской области работает система ПВО
29 сентября, 09:46
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Обновлено - 10:11, 29 сентября

В Киевской области работает система ПВО

Даниил Жоров

Во вторник, 29 сентября, Россия совершила атаку на Киевскую область с помощью ударных беспилотников. В регионе работает ПВО.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация. 

Что известно о вражеской атаке? 

В 9:44 КОВА сообщила, что в регионе работают силы ПВО. 

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, 
– подчеркнули в Киевской областной военной администрации.

Также они призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Россия в ночь на 29 сентября нанесла около 10 ударов по Житомирщине. Под обстрелы попали объекты транспортной и топливной инфраструктуры, а также гражданские предприятия.

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Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе Киевская область
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