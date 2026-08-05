В Киевской области есть погибшие на железнодорожных платформах возле подвергшихся атаке логистических центров

Ночью 5 августа Россия нанесла удар по логистической инфраструктуре Киевской области. В результате атаки погибли люди, находившиеся на территории железнодорожной платформы возле логистических центров.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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На утро на местах атаки в Броварском районе Киевщины продолжают работать оперативные службы и продолжаются восстановительные работы. О возобновлении движения в компании сообщат дополнительно.

По оперативной информации, есть погибшие, обнаруженные на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров,

– заявили в Укрзализныце.

Там также уточнили, что во время массированной атаки ночью движение поездов и работу станций приостанавливали, а персонал станций и пассажиров были эвакуированы.

Железнодорожники предупредили о возможных изменениях в графике движения поездов в результате массированного обстрела.

Напомним, после российской атаки последствия фиксируют в Бучанском, Броварском и Фастовском районах. Там были многочисленные пожары. Известно о по меньшей мере 14 погибших и более 20 пострадавших.

Также под ударом находился Киев. В результате обстрела пожары возникали в четырех районах города. К сожалению, также известно о жертвах и раненых.