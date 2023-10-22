На подступах к Киеву работала ПВО по российским БПЛА
22 октября 2023, 21:21Читати новину українською
Источник:ВС ВСУ
Вечером в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили жителей об угрозе ударных беспилотников.
В воскресенье, 22 октября, после 21 часа в Киевской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии в ПС ВСУ объяснили, что это произошло из-за появления в области вражеских дронов-камикадзе.
К теме Россия производит ударные дроны с двигателями, купленными на AliExpress, – Игнат
Что известно о российской атаке дронамиВ 23:01 отбой тревоги был объявлен только в Киеве. А в 23:06 отбой объявили уже по всей Киевской области. Начальник КГВА Сергей Попко сообщил о работе ПВО на подступах к Киеву. Он призвал жителей столицы находиться в укрытиях. Несколько позже Киевская ОВА официально прокомментировала сообщение о взрывах. Там подтвердили информацию о работе ПВО по вражеским БПЛА. Жителей призвали находиться в укрытиях, не снимать работу украинских защитников и не выкладывать кадры в соцсети. По состоянию на 21:57 соцсетями распространялись сообщения о взрывах на Киевщине. Мониторинговые каналы сообщили о работе ПВО в этой области. В 21:56 в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Запорожской области объявили отбой воздушной тревоги. В Киевской области в это время продолжалась тревога. Впоследствии воздушную тревогу объявили и в Харьковской области. Это произошло около 21:35. Предварительно, эта область тоже "покраснела" из-за угрозы "Шахедов". Об опасности из-за ударных БПЛА также предупредил в своих соцсетях глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Кроме этого об угрозе дронов-камикадзе в трех областях сообщили разные мониторинговые телеграм-каналы. В ПС ВСУ объяснили, что в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях тревогу объявили из-за угрозы российских дронов-камикадзе. Около 21:03 воздушную тревогу объявили в Киевской области. Через несколько минут "покраснели" Донетчина, Днепропетровщина и Запорожская область.
Последние новости об атаках со стороны России
- В ночь на 22 октября российские захватчики атаковали Хмельнитчину дронами-камикадзе. К счастью, наши защитники успешно отразили вражескую атаку.
- Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил об отсутствии информации о пострадавших. По его словам, данных о повреждениях объектов гражданской или критической инфраструктуры тоже нет.
- Напомним, спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии 24 Каналу рассказала о новой тактике россиян. Оккупанты пытаются проводить очень смешанные атаки.
- Так, российская авиация недавно начала направлять одновременно управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Оккупанты пытаются таким образом "спрятать" ракеты за КАБ. По мнению Гуменюк, посредством этой тактики враг пытается запутать и истощить наши системы противовоздушной обороны. Спикер ОК "Юг" отметила, что Россия пытается давить с воздуха, потому что у страны-агрессора нет успехов на линии фронта.