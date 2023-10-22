На подступах к Киеву работала ПВО по российским БПЛА

Вечером в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили жителей об угрозе ударных беспилотников.

В воскресенье, 22 октября, после 21 часа в Киевской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии в ПС ВСУ объяснили, что это произошло из-за появления в области вражеских дронов-камикадзе.

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Что известно о российской атаке дронами

Последние новости об атаках со стороны России

В ночь на 22 октября российские захватчики атаковали Хмельнитчину дронами-камикадзе. К счастью, наши защитники успешно отразили вражескую атаку.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил об отсутствии информации о пострадавших. По его словам, данных о повреждениях объектов гражданской или критической инфраструктуры тоже нет.

Напомним, спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии 24 Каналу рассказала о новой тактике россиян. Оккупанты пытаются проводить очень смешанные атаки.

Так, российская авиация недавно начала направлять одновременно управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Оккупанты пытаются таким образом "спрятать" ракеты за КАБ. По мнению Гуменюк, посредством этой тактики враг пытается запутать и истощить наши системы противовоздушной обороны. Спикер ОК "Юг" отметила, что Россия пытается давить с воздуха, потому что у страны-агрессора нет успехов на линии фронта.