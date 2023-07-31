В лесу в Киевской области потерялся 6-летний мальчик: в полиции сообщили хорошие новости
Источник:Полиция Киевской области
В Киевской области 31 июля пропал 6-летний мальчик, по имени Богдан. Это произошло тогда, когда семья с мальчиком находилась в лесу.
Впоследствии в полиции сообщили, что им удалось разыскать пропавшего мальчика. Это произошло в тот же день, когда маленький украинец скрылся.
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Что известно о поисках мальчика
Правоохранители отметили, что 31 июля в отделение полиции обратилась взволнованная мать мальчика, живущая в Жмиевке в Киевской области. Женщина сообщила, что около 13 часов этого дня в лесу потерялся ее сын.
Мать мальчика подчеркнула, что самостоятельные поиски ребенка не принесли никакого результата. Поэтому на поиски Богдана были оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области.
6-летний Богдан из Киевской области исчез в лесу / Фото из телеграм-канала Полиции Киевской области
Через несколько часов в полиции сообщили хорошую новость по отношению к мальчику. Там отметили, что они нашли мальчика и сейчас он находится в безопасности с родителями.
В заключение правоохранители заверили, что, к счастью, жертвой преступления мальчик не стал. Все обстоятельства его исчезновения продолжают выяснять.
Недавно в Киевской области исчез 10-летний Артем
- В полиции Киевской области 9 июля 2023 сообщили, что в Вишневом Киевской области исчез 10-летний мальчик Артем. Так, маленький украинец пошел выбрасывать мусор и не вернулся домой.
- Стоит отметить, что парень исчез еще 7 июля 2023, однако, очевидно, его родители пытались 2 дня найти самостоятельно. Об исчезновении ребенка сообщила его мать.
- К счастью, полицейским удалось оперативно найти парня, из-за чего поисковая операция завершилась удачно. Маленький украинец тоже не стал жертвой преступления.
- Также в начале мая в полицию Киевской области обратился мужчина из села Озерное, который не мог найти своего 12-летнего парня. По словам отца, его сын не выходил на связь, не помогли и самостоятельные изыскания.
- Правоохранителям не понадобилось много времени, чтобы разыскать 12-летнего мальчика. Один из полицейских сделал это через 20 минут.