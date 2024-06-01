В Киевской области ППО работает по "Шахедам"
Российские войска уже в который раз выпустили ударные БпЛА типа "Шахед" по Украине.
Сейчас ПВО занимается утилизацией вражеских дронов. Известно, что тревогу в области объявили в 00:17.
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ПВО сбивают вражеские дроны в Киевской области
Уже в 00:47 поступила информация о том, что российские "Шахеды" замечены в небе над Киевской областью. В ОВА заявили, что ПВО работает над уничтожением целей в небе.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– призвали там.
Заметим, что по состоянию на 01:08 тревога объявлена для Винницкой, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областей.Важно! Оперативно о воздушных тревогах, взрывах и других угрозах читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Киев атаковали крылатыми ракетами утром 31 мая
- Во время воздушной тревоги утром 31 мая, как сообщили в Киевской МВА, враг нанес по Киеву ракетный удар. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты.
- В МВА сообщили, что благодаря Силам и средствам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели, летевшие в направлении Киева.
- Впрочем, из-за падения обломков возник пожар в нежилом помещении в Голосеевском районе столицы.