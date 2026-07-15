В Киевской области прогремели взрывы: в регионе действует ПВО

Российские войска продолжают терроризировать Украину. Вечером 15 июля под атакой оказалась Киевская область. Там раздались взрывы.

Местные власти сообщают о работе ПВО в регионе. 24 Канал собрал всю имеющуюся на данный момент информацию.

Что известно об атаке на Киевщину?

Около 17:30 в районах Киевской области начала распространяться воздушная тревога. "Красными" стали, в частности, Вышгородский, Броварской районы.

Мониторинговые сообщества предупреждали о движении реактивных БПЛА. О реактивных дронах писали и в Воздушных силах.

Около 17:45 в КОВА сообщили о работе ПВО по враждебным целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– призывали в ОВА в сообщении.

Впоследствии, в 17:57 мониторы сообщали о разведке по БпЛА в регионе.

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Какие города были в последнее время под ударом?

Вечером 14 июля во время воздушной тревоги взрыв прогремел в Сумах. Накануне, 13 июля, взрывы также прогремели в Одессе. Перед этим Воздушные силы предупредили о ракетной опасности из-за активности российской тактической авиации. По предварительным данным, по враждебным целям отработало ПВО.

В тот же день утром Россия уже нанесла ракетный удар по Одессе. Была повреждена территория автотранспортного предприятия, сгорели шесть автобусов, еще 11 автобусов и шесть автомобилей получили повреждения. Также пострадали частные дома и санаторий. Ранения получили пять человек, среди которых 5-летний ребенок.

Днем 13 июля оккупанты атаковали и Запорожье управляемыми авиабомбами. Россия нанесла четыре удара по городу, в результате чего пострадали семь человек, среди них – 4-летняя девочка.