В Киевской области работала ПВО: там фиксировали вражеский дрон

В Киевской области днем 24 сентября работала противовоздушная оборона. В регионе объявляли воздушную тревогу.

Там фиксировали российский дрон типа "Шахед". 24 Канал призывал жителей Киевской области не покидать укрытия до отбоя тревоги.

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Что известно о тревоге и работе ПВО в Киевской области

Тревога в Киевской области прозвучала в 14:25. Воздушные силы писали о движении вражеского дрона в регионе.

Ударный БПЛА в восточной части Киевской области, курс юго-западный,

– написали военные в 14:46.

Спустя около 27 минут в Киевской областной военной администрации написали, что зафиксировано движение вражеских БПЛА, поэтому в регионе работают силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – написали в ОВА.

В конце концов в Киевской области прозвучал отбой воздушной тревоги в 15:19. Вражеские беспилотники больше не фиксировали.

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