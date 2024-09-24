В Киевской области работала ПВО: там фиксировали вражеский дрон
В Киевской области днем 24 сентября работала противовоздушная оборона. В регионе объявляли воздушную тревогу.
Там фиксировали российский дрон типа "Шахед". 24 Канал призывал жителей Киевской области не покидать укрытия до отбоя тревоги.
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Что известно о тревоге и работе ПВО в Киевской области
Тревога в Киевской области прозвучала в 14:25. Воздушные силы писали о движении вражеского дрона в регионе.
Ударный БПЛА в восточной части Киевской области, курс юго-западный,
– написали военные в 14:46.
Спустя около 27 минут в Киевской областной военной администрации написали, что зафиксировано движение вражеских БПЛА, поэтому в регионе работают силы ПВО.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – написали в ОВА.
В конце концов в Киевской области прозвучал отбой воздушной тревоги в 15:19. Вражеские беспилотники больше не фиксировали.
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