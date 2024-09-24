Там фіксували російський дрон типу "Шахед". 24 Канал закликав жителів Київщини не залишати укриття до відбою тривоги.

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Що відомо про тривогу і роботу ППО на Київщині

Тривога у Київській області пролунала о 14:25. Повітряні сили писали про рух ворожого дрона у регіоні.

Ударний БпЛА в східній частині Київської області, курс південно-західний,

– написали військові о 14:46.

Через близько 27 хвилин у Київській обласній військовій адміністрації написали, що зафіксовано рух ворожих БпЛА, тому у регіоні працюють сили ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – написали в ОВА.

Зрештою у Київській області пролунав відбій повітряної тривоги о 15:19. Ворожі безпілотники більше не фіксували.

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