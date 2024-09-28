В Киевской области работает ПВО: в регионе фиксируют "Шахеды"

В Киевской области ночью 28 сентября раздавалась воздушная тревога. В регионе по вражеским целям работала ПВО.

Были предупреждения о движении вражеских "Шахедов". 24 Канал призывает жителей Киевской области оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

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В Киевской области работала ПВО

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 01:48. Мониторы писали, что вражеские ударные дроны-камикадзе, вероятно "Шахеды", через Черниговскую и Полтавскую области заходят в Киевскую область с востока.

В конце концов в 02:20 в Киевской областной военной администрации сообщили и о работе противовоздушной обороны.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– написали в ОВА.

Там также призвали граждан соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Стоит отметить, что в 02:19 воздушную тревогу также объявили и в Киеве. В направлении столицы также была угроза атаки дронами-камикадзе.

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