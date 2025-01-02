В Киевской области работает ПВО: враг атакует регион "Шахедами"
В Киевской области поздно ночью 2 января работала противовоздушная оборона. В регион залетали вражеские беспилотники типа "Шахед".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Сейчас в ряде областей звучит тревога из-за вражеских ударных дронов-камикадзе.
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Что известно о работе ПВО в Киевской области
Тревога в Киевской области прозвучала в 00:47 2 января. Воздушные силы предупредили о движении вражеских дронов в регион.
Внимание! Киевская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с восточного направления,
– написали военные.
Около 01:09 в Киевской ОВА написали о работе ПВО в области.
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – говорится в сообщении.