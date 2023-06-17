В Киевской области раздались взрывы: работала ПВО

Около 17:00 в Киевской области провели сирены воздушной тревоги. Спустя почти 20 минут после этого появились сообщения о взрывах.

Однако в Киевской ОВА отметили, что звуки взрывов свидетельствовали не о прилетах. Работала ПВО.

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Что сбивают силы ПВО

Также в областной военной администрации сообщили и о целях сил ПВО. Дело в том, что в воздушном пространстве был зафиксирован вражеский БПЛА неустановленного типа.

Как отметил начальник КГВА Сергей Попко, его заметили в области на северных окраинах Киева.

Поскольку даже сбитые обломки могут представлять серьезную угрозу здоровью и жизни людей, украинцев призывали находиться в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. А также – не помогать необдуманными действиями оккупантам.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– подчеркнули в Киевской ОВА.

Накануне Россия обстреляла Киевщину ракетами

К сожалению, Киевщина регулярно находится под обстрелами страны-террориста. Лишь накануне, утром 16 июня, Россия запустила на эту область ракеты "Калибр" и "Кинжал".

Однако планам врага в очередной раз помешали силы ПВО, ведь удалось сбить 6 ракет типа "Калибр" и 6 "Кинжалов". Кроме того, ликвидировали 2 разведывательных БПЛА.

К сожалению, в результате российской атаки в одном из районов повреждения получили жилые дома и вспыхнул пожар, о чем сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

В общей сложности разрушения получили по меньшей мере 30 домов: 3 из них разрушены полностью, а 13 – нуждаются в капитальном ремонте. Также известно о по меньшей мере семерых пострадавших.

Отметим, что, по мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, такой атакой страна-террорист хотела уничтожить ЗРК Patriot, ведь ракеты "Кинжал" используют только по важным целям. Более того, это могло быть демонстрацией "могущества" России при свидетелях, ведь в это время в столице находились делегации четырех государств Африки, представлявших свой "мирный план".

Однако после обстрела Киевщины представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что это якобы никоим образом не повлияло на работу политиков. Однако впоследствии он сделал дерзкое заявление, что якобы делегация "не заметила" массированного ракетного обстрела столицы Украины. Саму же информацию о массированной ракетной атаке он назвал дезинформацией.