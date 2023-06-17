Однак у Київській ОВА зазначили, що звуки вибухів свідчили не про прильоти. Наразі працює ППО.

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Що збивають сили ППО

Також в обласній військовій адміністрації повідомили й про ціль сил ППО. Річ у тім, що у повітряному просторі було зафіксовано ворожий БпЛА невстановленого типу.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, його помітили в області на північних околицях Києва

Оскільки навіть збиті уламки можуть нести серйозну загрозу здоров'ю та життю людей, українців закликали перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. А також – не допомагати необдуманими діями окупантам.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– підкреслили у Київській ОВА.

Напередодні Росія обстріляла Київщину ракетами

На жаль, Київщина регулярно перебуває під обстрілами країни-терористки. Лише напередодні, зранку 16 червня, Росія запустила на цю область ракети "Калібр" і "Кинджал".

Однак планам ворога вкотре завадили сили ППО, адже вдалося збити 6 ракет типу "Калібр" та 6 "Кинджалів". Крім того, ліквідували 2 розвідувальні БпЛА.

Зауважимо, що під час російської атаки потужний вибух чули у Подільському районі столиці.