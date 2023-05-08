На Киевщине и в окрестностях столицы раздавались взрывы: сработало ПВО

При воздушной тревоге в Киевской области слышали звуки взрывов. Однако это была работа сил ПВО.

Работу ПВО подтвердили в Киевской ОВА. Россия запустила на северные регионы беспилотники, вероятно это иранские дроны.

Обратите внимание В Киеве и ряде областей тревога: в Одессе пожар, на Киевщине и Черниговщине слышны взрывы

Какая ситуация в Киеве и области

После того, как Россия атаковала Одесскую область по стратегической авиации, на Юге объявили отбой воздушной тревоги. После того, как бомбардировщики отошли от пусковых рубежей, воздушную тревогу начали объявлять в северных областях, в частности Киевской области.

Россия запустила беспилотников. Вероятно, речь идет об иранских дронах. В Киевской ОВО призвали граждан сохранять спокойствие.

Через несколько минут взрывы слышались в окрестностях Киева. В Киевской городской военной администрации сообщили, что работают силы ПВО.

Напомним, после взрывов в Одессе вспыхнул пожар. В ОВА пообещали сообщить детали вражеской атаки позже.

Важно! Каждый день Россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и т.д. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно. Также невозможно предположить, куда могут упасть обломки вражеских ракет или дронов после успешной работы сил ПВО.

Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информацию только из проверенных источников.