В Киевской области россияне попали в жилые дома

14 января 2023, 11:09
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Кирилл Тимошенко

Утром 14 января российские террористы обстреляли ракетами Киевскую область. Захватчики ударили по гражданской инфраструктуре.

В результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома. Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

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Тимошенко отметил, что во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку в селе Копылов. На месте уже работают экстренные службы.

В домах местных жителей выбиты окна. Предварительно информации о пострадавших нет,
– написал заместитель главы ОП.

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Что известно об очередной атаке оккупантов на столицу: коротко о главном

  • Около 9:30 жители Левого берега услышали громкие взрывы, однако воздушная тревога не была объявлена. Киевлян известили о ракетной опасности через несколько минут. Мэр сообщил о взрывах в Днепровском районе столицы.
  • В КМВА рассказали, что оккупанты попали в объект инфраструктуры. На место прибыли необходимые службы.
  • В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию рухнули обломки ракеты. В результате вспыхнул пожар. Предварительно, без пострадавших.
  • В Дарницком районе обломком ракеты повредило машину.
  • Россияне атаковали Киев с северного направления. Скорее всего, эти ракеты летели по баллистической траектории. Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Автор: Юлія Лобурак