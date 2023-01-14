В Киевской области россияне попали в жилые дома

Утром 14 января российские террористы обстреляли ракетами Киевскую область. Захватчики ударили по гражданской инфраструктуре.

В результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома. Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

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Тимошенко отметил, что во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку в селе Копылов. На месте уже работают экстренные службы.

В домах местных жителей выбиты окна. Предварительно информации о пострадавших нет,

– написал заместитель главы ОП.

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