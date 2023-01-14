В Киевской области россияне попали в жилые дома
14 января 2023, 11:09Читати новину українською
Источник:Кирилл Тимошенко
Утром 14 января российские террористы обстреляли ракетами Киевскую область. Захватчики ударили по гражданской инфраструктуре.
В результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома. Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
Читайте также Атака на Киев: есть попадание в объект инфраструктуры, обломки ракеты упали на нежилое здание
Тимошенко отметил, что во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку в селе Копылов. На месте уже работают экстренные службы.
В домах местных жителей выбиты окна. Предварительно информации о пострадавших нет,
– написал заместитель главы ОП.
Обратите внимание Оккупанты обстреляли Харьков: угнали по критической инфраструктуре и промышленным объектам
Что известно об очередной атаке оккупантов на столицу: коротко о главном
- Около 9:30 жители Левого берега услышали громкие взрывы, однако воздушная тревога не была объявлена. Киевлян известили о ракетной опасности через несколько минут. Мэр сообщил о взрывах в Днепровском районе столицы.
- В КМВА рассказали, что оккупанты попали в объект инфраструктуры. На место прибыли необходимые службы.
- В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию рухнули обломки ракеты. В результате вспыхнул пожар. Предварительно, без пострадавших.
- В Дарницком районе обломком ракеты повредило машину.
- Россияне атаковали Киев с северного направления. Скорее всего, эти ракеты летели по баллистической траектории. Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.