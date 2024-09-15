В Киевской области слышали взрывы: там фиксировали российские "Шахеды"

В Киевской области поздно вечером 15 сентября слышали взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

В небе фиксировали российские беспилотники типа "Шахед". 24 Канал призывает жителей Киевской области оставаться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о взрывах в Киевской области

Тревогу в Киевской области объявили еще в 20:52. Воздушные силы предупреждали о движении российских "Шахедов" в регионе.

Киевская область – угроза применения ударных БПЛА!

– писали военные.

Впоследствии Воздушные силы писали о движении беспилотников на Борисполь с северо-востока и в направлении Белой Церкви. В 22:38 в Киевской области услышали громкие звуки.

"В Киевской области прогремели взрывы", – сообщали корреспонденты Суспильного.

Сейчас в ОВА не сообщали о последствиях и причинах взрывов в Киевской области. По состоянию на 22:52 воздушная тревога в регионе еще продолжается.

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