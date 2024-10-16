В Киевской области слышали взрывы: там работает ПВО по вражеским ударным дронам

В Киевской области утром 16 октября фиксировали вражеские ударные дроны-камикадзе. Впоследствии стало известно о взрывах в регионе.

Там работает противовоздушная оборона. Об этом сообщают мониторинговые телеграмм-каналы.

К теме В Виннице работает ПВО: враг атакует "Шахедами"

Что известно о взрывах в Киевской области

Воздушная тревога в Киевской области звучит еще с 20:33 15 октября. Воздушные силы в 05:57 сообщали о движении российских ударных дронов в регионе.

"Шахеды" в Киевской области движутся курсом на запад,

– писали военные.

Около 06:00 мониторинговые телеграм-каналы сообщили о звуках взрывов в Киевской области. Писали также и о работе ПВО.

Кроме того, мониторы сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Василькова. Сейчас в Киевской ОВА не рассказывали о последствиях вражеской атаки в области. Воздушная тревога в Киевской области, по состоянию на 06:21, до сих пор продолжается.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.