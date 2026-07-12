Около 15:51 для Вышгородского района Киевской области возникла угроза российских дронов.

Что известно о взрывах в Киевской области?

Около 15:50 Воздушные силы сообщили о реактивных БПЛА, двигающихся с Черниговщины курсом на север Киевщины.

В 16:02 ОВА предупредила о работе ПВО в регионе.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорилось в сообщении администрации.

В 16.07 для Вышгородского района отменили воздушную тревогу.

Напомним, что этой ночью враг снова массированно атаковал Одесщину ударными беспилотниками. В Одесском районе в результате атаки повреждены здания и оборудование на территории инфраструктурного объекта. Повреждения получили два частных жилых дома и три легковых автомобиля.

Утром 12 июля россияне атаковали Кривой Рог дронами. Один из "Шахедов" попал в промышленное предприятие. По предварительным данным, погибли два человека.

В результате удара дронами по Харькову, в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском – горел гаражный кооператив. Три человека обратились за медпомощью.