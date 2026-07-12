Близько 15:51 для Вишгородського району Київської області виникла загроза російських дронів.

Що відомо про вибухи на Київщині?

Близько 15:50 Повітряні сили повідомили про реактивні БпЛА, які рухаються з Чернігівщини курсом на північ Київщини.

О 16:02 ОВА попередила про роботу ППО в регіоні.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йшлося у повідомленні адміністрації.

О 16:07 для Вишгородського району скасували повітряну тривогу.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. В Одеському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного об'єкта. Ушкоджень зазнали два приватні житлові будинки та три легкових автомобілі.

Уранці 12 липня росіяни атакували Кривий Ріг дронами. Один із "Шахедів" влучив у промислове підприємство. За попередніми даними, загинули двоє людей.

Внаслідок удару дронами по Харкову, у Шевченківському районі постраждали понад 20 житлових будинків, у Київському – горів гаражний кооператив. Троє людей звернулися за меддопомогою.