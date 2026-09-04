В Киевской области слышны взрывы

Дроны атакуют Киевскую область. В регионе слышны взрывы. Там работает ПВО.

После 07:45 воздушная тревога распространилась на Обуховский, Броварской и Бориспольский районы области.

Что известно об атаке на Киевскую область?

В 07:43 реактивный БПЛА двигался на Кагарлык Киевской области с юго-востока.

В 07:56 реактивный БПЛА направлялся в направлении Борисполя с юга.

В 08:07 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в регионе.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– призывали в администрации.

Ранее мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о падении обломков БПЛА на территории складских помещений в пределах общины. По его словам, пострадавших нет, а пожар быстро локализовали.

Напомним, что в результате одного из попаданий в Кропивницком загорелась кровля девятиэтажного жилого дома. Травмирован человек – его госпитализировали в медучреждение. Кроме того, возник пожар на территории объекта инфраструктуры. Еще на другой локации горела сухая трава, повреждено хозяйственное сооружение.

Утром оккупанты обстреляли Одессу и область. В регионе повреждены багаквартирные и частные дома. К сожалению, один человек погиб, а еще пятеро пострадали.