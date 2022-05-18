В Киевской области вспыхнули мощные лесные пожары: запах гари добрался до столицы

В районе Чернобыля Киевской области вспыхнули пожары в лесу. Жители столицы рассказали в сети, что запах гари добрался до города.

Информацию о возгорании сообщили спасатели. Об этом стало известно 17 мая.

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В Киевской области вспыхнули пожары

Вблизи села Страхолис Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. Площадь пожара устанавливается,

– сообщили в ГСЧС.

По состоянию ориентировочно на 22 часа 17 мая на месте работали спасатели. Тогда пожар тушили 26 специалистов личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.

К сожалению, тушение пожара осложнялось изменением порыва ветра. Тем не менее работники ГСЧС спасли местную жительницу.

Спасатели показали масштабы пожара в Киевской области: смотрите видео ГСЧС

По состоянию на 02:20 пожар в Киевской области продолжался: смотрите видео

Дым от пожара уже добрался до столицы

В телеграм-канале "Лачен пишет" написали: "На Киевщине на севере очень сильные пожары. Закройте окна поплотнее. Весь личный состав ГСЧС области уже работает над тушением".

Открыты были все окна, в квартире теперь воняет сладковато-горелым. Причем достаточно сильно. Кто знает, что там горит под Киевом, но пахнет прилично,

– сообщили в Veseliy Kyiv.

В телеграме "Взгляд Приходько" говорится, что на Правом берегу слышен запах гари. Ориентировочно в 00:37 написали, что уже несколько часов запах гари, хоть окна закрывай.

"Такое впечатление, что торфяники, но, возможно, вы знаете больше", – говорится в сообщении.