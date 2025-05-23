В Киевской области взрывы – работает ПВО

Киевская область оказалась под атакой БпЛА ночью 23 мая. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом написали в Киевской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Работа ПВО на Киевщине ночью 23 мая: что известно

Воздушную тревогу в Киевской области объявляли в течение ночи 23 мая несколько раз. Последний раз – в 03:58. Все из-за угрозы от ударных дронов российской армии.

В 05:17 Киевская областная военная администрация опубликовала сообщение о работе в регионе ПВО и о фиксации БПЛА в небе.

Власти призвали жителей региона оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

И следует придерживаться информационной тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

В течение ночи взрывы пришлось слышать также жителям Черновицкой области, а чуть раньше – Запорожья.

По состоянию на 05:30 утра воздушная тревога продолжается во всех областях Востока и Севера Украины.

Обратите внимание: оперативно о тревогах и других опасностях вы можете прочитать в нашем телеграме.