В Киеве и Киевской области взрывы – работают силы ПВО

Атаке ударных дронов врага ночью 3 января подверглась Киевская область и Киев. В регионе заработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Киевской ОВА, как отметил 24 Канал. Воздушная тревога из-за угрозы дронов продолжается в нескольких областях Украины.

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Дроны на Киевщине и в Киеве 3 января: что известно о ночной атаке

В Киевской области воздушную тревогу объявили в 01:50 ночью 3 января. Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотников врага в направлении региона с Черниговщины.

А ближе к 4 утра в Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны и призвали жителей находиться в укрытиях.

А на 04:30 стало известно, что в столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Об этом написал городской голова Киеве Виталий Кличко. Воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:05.

Напомним, во время воздушной тревоги и до ее завершения нужно находиться в укрытии или в другом безопасном месте, где хотя бы можно было бы воспользоваться правилом двух стен.