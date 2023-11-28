В Киевской области зафиксированы БПЛА, по ним работает ПВО

Вечером 28 ноября российские военные запустили ударные дроны по Украине. Известно, что "Шахеды" долетели до Киевской области. По ним работает ПВО.

В ряде областей Украины вечером 28 ноября прозвучала воздушная тревога. Известно, что российские военные запустили с юга "Шахеды". По имеющейся информации, они уже долетели до Киевщины, где по дронам-камикадзе работает ПВО.

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Что известно об атаке

В Киевской области воздушную тревогу объявили в 20:31. А уже в 21:01 в Киевской ОВА обратились к жителям области. Их призвали не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, ведь работает ПВО.

В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги,

– говорят в ОВА.

Также призвали соблюдать информационную тишину. Просьба не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших военных по российским дронам-камикадзе.

В 20:58 Воздушные силы отметили, что фиксируется движение ударных дронов:

в Винницкой области (Ладыжин/Тульчин) в северо-западном направлении;

в Киевской области (Белая Церковь) в западном направлении;

еще группы следуют из Херсонской области в направлении Николаевской.

По состоянию на 21:13 воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины. Речь идет о Запорожской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, а также Хмельницкой.

В 21:17 СМИ сообщили, что в Киевской области раздаются взрывы. Еще раз подчеркиваем важность находиться в укрытиях, чтобы не рисковать собственной жизнью и здоровьем.

Ночью враг запустил один "Шахед"