Туда долетели дроны: показываем город Котельнич Кировской области на карте

Украинские дроны в среду, 28 августа, атаковали нефтебазу на комбинате "Зенит" Росрезерва в городе Котельнич Кировской области. Оно расположено более чем в 1100 километрах от границы Украины.

Атака была осуществлена утром. Местные власти уверяют, что якобы жертв и возгорания нет, передает 24 Канал.

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Где расположен город Котельнич

Несмотря на заявления властей Кировской области, местные рассказали, что огонь охватил не менее 2 резервуаров с топливом. На месте работали пожарные.

Жители города также рассказали, что перед пожаром вблизи нефтебазы они слышали 6 взрывов. Для атаки были применены по меньшей мере 5 дронов.

Губернатор Кировской области заверил, что якобы два из них были сбиты, а остальные упали на территории комбината и загорелись. По его словам, возгорание там ликвидировано.

Котельнич расположен в 124 километрах к юго-западу от Кирова. До Москвы – почти 700 километров. По открытым данным, там проживает 20 144 человек.

В городе среди прочего есть заводы по изготовлению опор ЛЭП, работает деревообрабатывающая промышленность и тому подобное.

Где расположен город Котельнич: смотрите на карте