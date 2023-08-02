В Кишиневе Mercedes протаранил ворота посольства России

В Кишиневе водитель Mercedes врезался в ворота посольства России и скрылся с места аварии. Полиция обнаружила машину, однако водитель отказывался останавливаться.

В полиции рассказали, что инцидент произошел ориентировочно в 6 утра 2 августа. Известно, что водитель, убегая от полиции, успел ударить еще две машины.

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Что случилось в Кишиневе

Правоохранители сообщили, что они приехали по вызову и установили, что мужчина за рулем автомобиля Mercedes протаранил ворота посольства России в Кишиневе. После этого он скрылся с места аварии.

Однако стражи порядка быстро обнаружили машину на трассе в соседний город Страшены.

Несмотря на все требования полиции остановиться, водитель продолжил свой путь, разбив еще два автомобиля на трассе (без пострадавших),

– объяснили правоохранители.

Полиция остановила нарушителя и выясняет обстоятельства инцидента.

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