В Китае отреагировали на слова Зеленского о 155 китайских гражданах, воюющих на стороне России
- Китай заявил, что им неизвестно об участии 155 своих граждан в войне на стороне России, о чем сообщал Владимир Зеленский.
- Представитель МИД Китая отметил объективную и справедливую позицию Пекина относительно войны в Украине, сосредоточенной на окончании войны.
Министерство иностранных дел сообщило, что в Пекине ничего не знают об участии более 155 граждан стран в войне против Украины на стороне России, о чем говорил Владимир Зеленский.
Такое заявление в четверг, 10 апреля, сделал представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь во время брифинга, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Как в Китае отреагировали на заявление Зеленского
У пресс-секретаря МИД Китая поинтересовались относительно сообщений о присутствии такого большого количества граждан страны на войне в Украине, находясь на стороне России. В ответ спикер сказал, что пока ему "нечем поделиться" по этому поводу.
В то же время он подчеркнул, что официальная позиция Пекина относительно войны России против Украины является "объективной и справедливой".
Позвольте подчеркнуть, что позиция Китая относительно украинского кризиса является объективной и справедливой. Мы стремимся содействовать прекращению огня и мирным переговорам. Это очень понятно международному сообществу,
– заявил Линь Цзянь.
О чем заявлял Зеленский
- Напомним, что Владимир Зеленский недавно заявил, что Китай знал об участии своих граждан в войне против Украины. Впрочем, по словам украинского президента, пока нельзя говорить о том, что на это была команда из Пекина.
- Он сообщил, что на стороне России воюют не менее 155 граждан Китая. Украинским спецслужбам известна информация о них. Известно, что они служат в разных подразделениях – 255 мотострелковом полку, 136 отдельной мотострелковой бригаде, 70 мотострелковом полку и других.
- В русском войске граждане Китая занимают должности наводчиков, стульев и гранатометчиков. У большинства из них звание рядового. Кроме того, по состоянию на апрель 2025 года рекрутинг китайских граждан в оккупационную армию продолжается.
- Известно, что Украина готова обменять захваченных в плен граждан Китая только на находящихся в плену украинских защитников. Президент в комментарии журналистам отметил, что захваченных китайцев доставили в Киев. По его словам, в отличие от северокорейских пленных, они оказались "более разговорчивыми".