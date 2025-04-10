В Китае отреагировали на слова Зеленского о 155 китайских гражданах, воюющих на стороне России

Министерство иностранных дел сообщило, что в Пекине ничего не знают об участии более 155 граждан стран в войне против Украины на стороне России, о чем говорил Владимир Зеленский.

Такое заявление в четверг, 10 апреля, сделал представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь во время брифинга, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Китай может пойти навстречу Украине: в истории с пленением граждан КНР есть интересный момент

Как в Китае отреагировали на заявление Зеленского

У пресс-секретаря МИД Китая поинтересовались относительно сообщений о присутствии такого большого количества граждан страны на войне в Украине, находясь на стороне России. В ответ спикер сказал, что пока ему "нечем поделиться" по этому поводу.

В то же время он подчеркнул, что официальная позиция Пекина относительно войны России против Украины является "объективной и справедливой".

Позвольте подчеркнуть, что позиция Китая относительно украинского кризиса является объективной и справедливой. Мы стремимся содействовать прекращению огня и мирным переговорам. Это очень понятно международному сообществу,

– заявил Линь Цзянь.

О чем заявлял Зеленский