В Китае затонула атомная подводная лодка: почему это произошло

Весной 2024 года затонула новейшая китайская атомная подводная лодка. Новость до недавнего времени была засекреченной. Этот провал может оставить негативный след на имидже Китая, ведь показывает, что страна не настолько мощная, как хочет казаться.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник британской армии в отставке Ричард Кэмп, отметив, что такое событие показывает уязвимость КНР. Он вспомнил подобный инцидент, который случился с российской атомной подводной лодкой "Курск".

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"Обе страны вроде бы считают себя очень сильными, но такие случаи показывают их слабость", – сказал Ричард Кемп.

Переоцененные возможности

Полковник британской армии в отставке заметил, что на Западе часто ошибочно думают, что Россия, Китай и Иран – это военные гиганты, однако есть много признаков, что часто это ложные убеждения.

Во время начала полномасштабного вторжения России в Украину мы видели провал политической воли на Западе. Это привело к очень робкой реакции на то, что делает Россия,

– подчеркнул он.

Ричард Кемп считает, что Запад не изменил своих взглядов от начала войны в Украине. К сожалению, там пока не понимают, что "умиротворение – провоцирует, а сила – сдерживает".

Неправильно также и недооценивать своего врага, но и опасно переоценивать его. Например, если вспыхнет конфликт с Китаем, то европейцам придется взять на себя часть бремени в Европе, ведь США будут тратить большое количество ресурсов на отношения с Пекином. А Запад к этому не готов,

– отметил полковник британской армии в отставке.

Он добавил, что сочетание недооценки и переоценки своих врагов может привести к проблемам в будущем.