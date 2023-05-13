Дело в том, что в момент падения вертолета российское ПВО пыталось сбить ракету. Об этом сообщили российские СМИ, пишет 24 Канал.

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Где упал вертолет

Сам вертолет притянула земля в частном секторе города Клинцы в Брянской области России. Он расположен вблизи украинской границы, в почти 80 километрах от Черниговской области.

Вертолет упал в частном секторе Клинцев Брянской области: карта

Следует заметить, что по словам пропагандистов, вероятнее всего, вертолет принадлежал российскому минобороны. На это, в частности, указывается типичный военный камуфляж. Конечно, официально российские власти не спешат комментировать инцидент.

Вертолет подбили свои же

Интересно, что перед падением вертолета была видна вспышка, что и свидетельствует о сбитии. Более того, после этой вспышки авиасудно начало разваливаться в воздухе. Перед самым падением вертолет несколько минут кружился в небе, а после – шлепнулся в частном секторе.

Впоследствии очевидцы рассказали, что над местом падения вертолета был виден столб густого черного дыма, который поднимался к небесам. Однако такие события не заставили приземлиться другие вертолеты. Как рассказывают местные жители, в Клинцах продолжают летать военные вертолеты, однако на очень низкой высоте. Очевидно, россияне опасаются повторить судьбу своих предшественников и не очень-то теперь верят в собственное же ПВО.

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После такой авиакатастрофы не обошлось без жертв. Так, по данным российских СМИ, в результате падения погибли двое россиян, а именно пилоты военного вертолета.

Конечно, российские экстренные службы не заявили о том, что ПВО спутало вертолет с ракетой. Они утверждают, что вертолет упал из-за пожара двигателя.

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