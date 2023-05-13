Річ у тім, що в момент падіння гелікоптера російське ППО намагалося збити ракету. Про це повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал.

До теми У Росії – масове падіння літаків та гелікоптерів: дивіться на карті, де Брянська область

Де впав гелікоптер

Сам гелікоптер притягнула земля у приватному секторі містечка Клинці, що у Брянській області Росії. Воно розташоване поблизу українського кордону, за майже 80 кілометрів від Чернігівської області.

Гелікоптер гепнувся у приватному секторі Клинців Брянської області: карта

Варто зауважити, що за словами пропагандистів, ймовірніше за все, вертоліт належав російському міноборони. На це, зокрема, вказують типовий військовий камуфляж. Звісно, офіційно російська влада не поспішає коментувати інцидент.

Гелікоптер підбили свої ж

Цікаво, що перед падінням гелікоптера було видно спалах, що й свідчить про збиття. Ба більше, після цього спалаху авіасудно почало розвалюватись у повітрі. Перед самим падінням вертоліт кілька хвилин кружляв у небі, а після – гепнувся у приватному секторі.

Згодом очевидці розповіли, що над місцем падіння вертольота було видно стовп густого чорного диму, що здіймався до небес. Однак такі події не змусили приземлитися інші гелікоптери. Як розповідають місцеві мешканці, у Клинцях продовжують літати військові вертольоти, однак на дуже низькій висоті. Вочевидь, росіяни побоюються повторити долю своїх попередників та не дуже тепер вірять у власне ж ППО.

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Після такої авіатрощі не минулося без жертв. Так, за даними російських ЗМІ, внаслідок падіння загинуло двоє росіян, а саме пілоти військового гелікоптера.

Звісно, російські екстрені служби не заявили про те, що ППО сплутало гелікоптер з ракетою. Вони стверджують, що вертоліт впав через пожежу двигуна.

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