В США самолет упал на мобильные дома: их охватил огонь, есть погибшие

В США произошла авиакатастрофа, в результате которой есть погибшие. Там самолет упал прямо на парк мобильных домов.

Небольшой самолет 1 февраля упал на мобильные дома в Клирвотере, штат Флорида, и разрушил его, сообщили официальные лица. Сообщают о погибших.

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У самолета был неисправен двигатель

Руководитель пожарной службы Клируотера Скотт Элерс во время пресс-брифинга подтвердил, что есть несколько погибших как в самолете, так и в доме, в который он врезался. В то же время точного количества погибших он не называл. Также неизвестно, сколько людей находилось на борту.

Ранее он сказал, что пилот по радио подал сигнал бедствия Mayday. Пилот сообщал о неисправности двигателя.

Один человек на земле также получил легкие травмы и отказался от помощи. Пилот самолета погиб. По словам Элерса, в парке передвижных домов было повреждено четыре здания.

Спасатели прибыли быстро и потушили пламя в течение получаса, сказал Стивен Аскари, который опубликовал видео с места происшествия.

Мы услышали взрыв на улице, который всколыхнул всю квартиру, а потом увидели гигантский столб дыма,

– сказал Аскари.

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