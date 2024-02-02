В США самолет упал на мобильные дома: их охватил огонь, есть погибшие
Источник:Рейтер
В США произошла авиакатастрофа, в результате которой есть погибшие. Там самолет упал прямо на парк мобильных домов.
Небольшой самолет 1 февраля упал на мобильные дома в Клирвотере, штат Флорида, и разрушил его, сообщили официальные лица. Сообщают о погибших.
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У самолета был неисправен двигатель
Руководитель пожарной службы Клируотера Скотт Элерс во время пресс-брифинга подтвердил, что есть несколько погибших как в самолете, так и в доме, в который он врезался. В то же время точного количества погибших он не называл. Также неизвестно, сколько людей находилось на борту.
Ранее он сказал, что пилот по радио подал сигнал бедствия Mayday. Пилот сообщал о неисправности двигателя.
Один человек на земле также получил легкие травмы и отказался от помощи. Пилот самолета погиб. По словам Элерса, в парке передвижных домов было повреждено четыре здания.
Спасатели прибыли быстро и потушили пламя в течение получаса, сказал Стивен Аскари, который опубликовал видео с места происшествия.
Мы услышали взрыв на улице, который всколыхнул всю квартиру, а потом увидели гигантский столб дыма,
– сказал Аскари.
В США упал самолет на мобильные дома: смотрите видео
В Бельгии разбился самолет
- В Бельгии произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни нескольких человек. Там самолет не смог взлететь и врезался в другое транспортное средство. Вблизи бельгийского города Спа разбился небольшой самолет. На борту было двое пассажиров.
- Туристический самолет пытался взлететь, но не смог. Маневр был осложнен сильным ветром. Самолет врезался в автомобиль, припаркованный вдоль трассы Спа – Франкоршам.
- И самолет, и авто вспыхнули. Пассажиры самолета погибли.