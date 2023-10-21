Работают разные виды вооружений: в КГВА раскрыли "секреты" противовоздушной обороны Киева

Россия продолжает наносить по Киеву удары ракетами и дронами-камикадзе. В то же время украинское ПВО сбивает почти все воздушные цели, однако не гарантирует стопроцентную защиту.

Глава КГВА Сергей Попко рассказал, что вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из разных видов вооружений.

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Эффективность систематически повышают

ПВО столицы состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК – "Оса", "Avenger"; ПЗРК – "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23.

Также в силах противовоздушной обороны есть ЗРК С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки,

– отметил Попко.

В то же время, начальник КМВА отметил, что ни одна противовоздушная оборона не гарантирует всегда 100% безопасности. Он подчеркнул, что люди тоже должны быть ответственными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, которые раздаются тогда, когда есть угроза.

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