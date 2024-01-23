Польша приостановила расследование взрыва ракеты в Пшеводуве: СМИ назвали вероятную причину

В конце 2022 года во время массированного обстрела Украины в Польше рухнули неизвестные ракеты. В государстве был расследован этот инцидент для установления деталей.

Расследование этого инцидента было приостановлено. Согласно выводам польских следователей, это была ракета украинской ПВО, которую выпустили, чтобы уничтожить российскую воздушную цель.

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Отсутствие сотрудничества со стороны Украины

Процесс следствия приостановили из-за отсутствия сотрудничества со стороны Украины по прояснению обстоятельств этой трагедии. В польской прокуратуре было принято такое решение "в связи с долговременным препятствием в дальнейшем производстве, которое заключается в ожидании выполнения запросов о международной правовой помощи".

Украинские власти должны были получить польские заявления довольно давно, но не было предоставлено никакого ответа. Польская сторона надеялась получить информацию, которая могла бы помочь установить обстоятельства трагедии и со 100% точностью определить, откуда была запущена ракета.

Решение о приостановлении расследования означает, что установить, кто виноват в смерти граждан Польши, невозможно.

29 декабря 2023 года в польское воздушное пространство вошла ракета