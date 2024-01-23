Розслідування цього інциденту призупинили. Відповідно до висновків польських слідчих, це була ракета української ППО, яку випустили, щоб знищити російську повітряну ціль.

Дивіться також Польща підіймала авіацію, коли росіяни масовано били ракетами по Україні

Відсутність співпраці з боку України

Процес слідства призупинили через відсутність співпраці з боку України щодо прояснення обставин цієї трагедії. У польській прокуратурі ухвалили таке рішення "у зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу".

Українська влада мала отримати польські заяви досить давно, але не було надано жодної відповіді. Польська сторона сподівалась отримати інформацію, яка могла б допомогти встановити обставини трагедії та з 100% точністю визначити, звідки запустили ракету.

Рішення про призупинення розслідування означає, що встановити, хто винен у смерті громадян Польщі, неможливо.

29 грудня 2023 року у польський повітряний простір зайшла ракета